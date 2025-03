Lanazione.it - Riaperto il sottopasso del Centro Empoli: da stamani ripristinata la viabilità

, 20 marzo 2025 –ladeldel, che si trova a ponte alla Stella, in via Livornese. Era l’ultimo tassello mancante, dopo l’emergenza maltempo. Il, che tra l’altro non è la prima volta che viene sommerso dall’acqua, è stato liberato dall’allagamento dopo un intervento di svuotamento disposto dalla protezione civile dell’Empolese Valdelsa e da Anas. Il maltempo si è pesantemente abbattuto su, dove in seguito all’alluvione di venerdì scorso sono state soccorse 4mila persone. 2mila invece gli interventi fatti nelle abitazioni. Adesso, con la riapertura delladel, la situazione è tornata alla normalità. Quello di ponte alla Stella è uno dei sottopassi più controversi della città, visto che fin dal giorno della sua inaugurazione ha dovuto fare i conti con numerosi problemi legati agli allagamenti.