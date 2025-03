Ilgiorno.it - Rho, clonano la targa di un’auto per commettere furti e rapine in barba a divieti e ztl

Rho, 20 marzo 2025 – Avevano clonato ladi un auto di proprietà di una donna residente a Bressanone. Identica per fattura e materiale a quelle emesse dalla Motorizzazione civile. L'avevano montata sulla loro Giulietta e la usavano per mettere a segno. Tra l'altro non considerando varchi di Ztl edi sosta. È stato proprio da una multa per divieto di sosta che la polizia locale di Rho ha avviato le indagini e mercoledì 19 marzo, intercettata l'auto sul territorio, l'ha bloccata e denunciato quattro sudamericani con le accuse di falso in atto pubblico, contraffazione diautomobilistica, ricettazione e favoreggiamento alla ricettazione. È stata la "vittima" del raggiro a rivolgersi ai carabinieri di Bressanone sporgendo denuncia contro ignoti perché le continuavano ad arrivare sanzioni, da diverse polizie locali, per violazioni che non aveva commesso.