Biccy.it - Retroscena sui televoti del GF: audio e chat Telegram con parenti

Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del caso del televoto del Grande Fratello che da troppo tempo è dopato dai fandom. Valerio Staffelli ha fatto ascoltare l’di una ex fan di Lorenzo e Shaila, che ha svelato dei: “Stamattina su un gruppodegli Shailenzo abbiamo ricevuto una nota vocale, che era della mamma di Lollo. La donna ringraziava i fan, incitava ancora a votare e forse c’è qualcuno da fuori che spinge a vantaggio del proprio parente?”.Steffelli si è chiesto se ci siano dei legami tra i fandom e idei gieffini: “Quindi parrebbe che ci sia un collegamento tra le fandom e le famiglie dei concorrenti. Magari questi familiari possono in qualche modo spingere queste operazioni non corrette e tossiche che influenzano il voto di tante persone“.Anche l’esperto web di dinamiche televisive Marco Dianda è intervenuto: “Se così fosse si aprirebbe un nuovo scenario, con deiparticolari.