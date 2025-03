Serieanews.com - Retroscena Mertens, altro che cittadinanza: poteva cambiare la sua storia a Napoli

Leggi su Serieanews.com

Cosa sarebbe successo se Driesavesse davvero fatto quella scelta? Una rivelazione inedita ci mostra un volto nuovo dellad’amore tra Ciro eRivelazione bomba suchela sua(Foto: LaPresse) – serieanews.comCi sono storie che sembrano già scritte. Storie che scorrono dritte, senza deviazioni, come un’autostrada di quelle dove puoi pure togliere le mani dal volante. Poi, all’improvviso, arriva una curva. Non la vedi subito, ma quando ci sei dentro capisci che basta un niente perrotta. Ladi Driesha avuto una curva così. E nessuno l’aveva mai raccontata fino in fondo.Oggi sappiamo com’è andata:è il miglior marcatore delladel, uno che ha giurato amore eterno alla città e ha pure chiamato suo figlio Ciro, da napoletano DOC.