Retegui infortunio all’adduttore | possibile il rientro già a Firenze

Non è un sospiro di sollievo totale, ma parziale sicuramente sì: l’che Mateoha rimediato in Nazionale non è così grave da costringerlo ad un lungo stop. Anzi, nel migliore dei casi il numero 32 nerazzurro potrebbe non dover saltare nemmeno una partita di campionato con l’Atalanta.La diagnosi dopo gli esami strumentali parla di una lesione di primo gradolungo di destra. Una problematica che normalmente porta ad uno stop di circa tre settimane, ma in questo caso si parla di una lesione più lieve: potrebbe dunque bastare la metà del tempo.Tradotto: non è da escludere che già aldalla pausa, quando l’Atalanta giocherà sul campo della Fiorentina il 30 marzo (ore 15),possa essere a disposizione. Le valutazioni comunque verranno fatte giorno per giorno.