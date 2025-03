Anteprima24.it - “Resurrexit”, secondo incontro con la rappresentazione “Donne della passione”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo del primocon l’attore Pietro Sarubbi, interprete di Barabba nel film di Mel Gibson, continua il cartellone “” che, per ilanno, racchiuderà gli eventi del Comune di Sant’Agnello ispirati alle tradizioni locali del periodo pasquale, in collaborazione con le Confraternite del territorio, con il patrocinioCittà Metropolitana di Napoli.Sabato 22 marzo alle 19:45 la compagnia teatrale “Art in Progress” porterà in scena presso la Chiesa dei Sette Dolori, a via Iommella Grande, una sacraispirata alle “”, interpretate da Giulia De Angelis, Martina Russo, Rosalba Veniero ed Elena Vollaro, accompagnate alla tastiera dal M° Fabiana Ravel.Il progetto nasce poco più di due anni fa.