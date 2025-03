Ilrestodelcarlino.it - Resto del Carlino, cammino lungo 140 anni: un magazine speciale racconta la nostra storia

Bologna, 20 marzo 2025 – Un140. È quello de ildel, nato il 21 marzo del 1885. Per celebrare questo traguardo, domani in edicola con il nostro quotidiano ungratuito di 128 pagine. Interviste, approfondimenti, commenti e la riproduzione delle prime pagine storiche del, che ripercorrono i grandi eventi nazionali e internazionali. Ecco poi un sito ad hoc per festeggiare l’avvenimento, una timeline da scorrere con un click, accedendo anche a contenuti esclusivi cheno ladel giornale. Ecco il link: ildel.it/140che potrete raggiungere dai vostri device. Tanti vip protagonisti sulUn grande sforzo editoriale per celebrare un traguardo unico. Tanti i protagonisti che troverete sul