Resident Evil 3 arriva su iPhone iPad e Mac

Capcom ha svelato oggi che3 è l’ultimo titolo dell’acclamata seriead approdare sui dispositivi Apple. Questo best-seller, remake del classico del 1999, è ora disponibile su App Store e si aggiunge a2,4,7 biohazard eVillage. Tutti e cinque gli amati giochi survival horror moderni sono ora disponibili per i modelli16,15 Pro e tutti glie Mac con chip M1 o successivo.3 segue l’agente S.T.A.R.S. Jill Valentine nel suo viaggio disperato per sfuggire all’epidemia virale che si sta diffondendo a Raccoon City. Il gioco offre una varietà unica di survival horror basata sulla paura di essere inseguiti da una forza implacabile, l’Arma Bio Organica nota come Nemesis. Grazie al RE ENGINE di Capcom, questa vivida rivisitazione del gioco originale offre un gameplay ricco di azione e una grafica da brivido, con dettagli e fedeltà che possono essere realizzati solo con la tecnologia attuale.