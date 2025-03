Sport.periodicodaily.com - Repubblica Ceca-Far Oer: le probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo L di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa vogliono partire con il piede giusto contro un avversario molto modesto.-Far Oer si giocherà sabato 22 marzo 2025 alle ore 20.45 presso la Malsovicka Arena.-FAR OER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi vogliono partire bene per riscrivere la storia e dunque tornare ad una fase finale del Mondiale dove manca dal 2006. Nessuna pretesa, invece, per gli scandinavi, che puntano a recitare un ruolo di guastafeste nel girone.LE(3-4-2-1): Kovar, Holes, Jemelka, Zima, Coufal, Soucek, Kral, Provod, Sulc, Cerny, Schick. Ct. HasekFAR OER(3-4-3): Reynatrod, Vstnhamar, Faero, A. Edmundsson, Benjaminsen, Hansson, Hendriksson, Davidsen, Sorensen, knudsen, M.