Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, è già finita la sua avventura in bianconero? Cosa filtra sul possibile riscatto a giugno: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, è giàla suain? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensoreTanto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma il futuro di alcuni bianconeri acquistati in prestito con diritto dipotrebbero lasciare Torino. Tra questi c’è sicuramenteche, come riportato da La Gazzetta dello Sport, quasi certamente rientrerà a Londra. Il difensore della Juve, indipendentemente dalle prestazioni, potrebbe già aver quasi terminato la suain.Leggi sunews24.com