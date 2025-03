Ilgiorno.it - Renata Adinolfi, signora dell’Himalaya a fin di bene: la ciclista globetrotter e le sue imprese su due ruote

Leggi su Ilgiorno.it

Monza – Raccontando la sua storia, ha acceso tanta curiosità e sorrisi fra gli anziani ospiti alla Rsa Fossati di Monza. Gli stessi che incrocia con i suoi lunghi viaggi in bicicletta in giro per il mondo.Andolfi, fisioterapista monzese d’adozione e bikerper passione, è una donna piena di energia e di risorse, che ama coniugare la passione per lo sport e il turismo alla solidarietà. L’altro ieri in Rsa Fossati ha raccontato il suo ultimo lungo viaggio, nell’agosto scorso, in Pamir. Un giro di oltre mille chilometri su un massiccio montuoso dove ha raggiunto anche i 5.000 metri di altezza. E, come ogni suo viaggio, finalizzato a un’opera di: in concomitanza ai suoi itinerari ciclistici,indice sempre raccolte fondi a favore di “Divinity Foundation“, in particolare per il Rescue Center (una casa di accoglienza) in Kenya, ai piedi del Kilimangiaro, che si adopera soprattutto contro le mutilazioni genitali delle bambine.