Unlimitednews.it - Regno Unito, politologo Campi “Italia è stato laboratorio politico”

) (ITALPRESS) – “L’è stata indubbiamente undell’Occidente: da noi si sono verificati negli ultimi cento anni tanti fenomeni politici che hanno aperto la strada a innovazioni enormi in Europa e nel mondo: dal fascismo al populismo del Movimento Cinque Stelle”. Lo ha detto ilAlessandroaprendo all’Istitutono di cultura di Londra “. Pensiero, futuro”, un ciclo di incontri in lingua inglese curato dal direttore dell’Istitutono di cultura di Londra Francesco Bongarrà e dal giornalista Massimo Sebastiani.Ripercorrendo le fasi salienti della politicana, dalla fine della Prima Repubblica al governo Meloni,ha aperto una collana di conferenze che vedranno come protagonisti a Londra scienziati, economisti e filosofi da qui alla fine dell’anno.