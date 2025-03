Regione un corso di formazione per 900 nuovi volontari della protezione civile

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 20 marzo 2025 – Grazie alla proficua e funzionale collaborazione tra la Direzione Regionale Emergenza,, NUE 112 Regionale, e il Centro di Servizio per ilato, è stato programmato un“base” in materia dirivolto aiiscritti da meno di due anni.Ilè finalizzato a far apprendere in modo completo ed esaustivo, non solo l’organizzazione, il funzionamento e la struttura, ma soprattutto quali siano i principali rischi e pericolosità che si trovano spesso ad affrontare i, in modo da garantirne una preparazione adeguata a garantire un’azione calcolata, razionale ed eseguita in termini di massima sicurezza e prevenzione.«Sicuramente ladei nostricostituisce una delle tematiche principali su cui concentreremo l’azione come Assessorato alla, in quanto ritengo indispensabile garantire a tutte le realtà dipresenti sul territorio una preparazione che sia all’altezza delle numerose problematiche che si trovano spesso ad affrontare», ha dichiarato l’assessore all’ Urbanistica, alle Politiche abitative, e alla, Pasquale Ciacciarelli.