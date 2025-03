Ilfattoquotidiano.it - Referti istologici in ritardo, un primario denunciò già nel 2024 lo scandalo all’Asp di Trapani. La nota in esclusiva

Unadi maggio delindirizzatadidenunciava già i ritardi: “Si sollecitano esamicome da oggetto della nostra unità operativa di chirurgia di Mazara del Vallo. Si ricorda che il sollecito è avvenuto con apposito elenco in data 22 settembre 2023 alla direzione sanitaria di codesto polo ospedaliero di Mazara del Vallo, e in data 15 febbraioattraverso Folium protocollo 22662”. È quanto si legge nelledel 20 maggio delindirizzata alla direzione generale dell’Asp di, alla direzione sanitaria della stessa Asp, all’Anatomia patologica di Castelvetrano, a quella die alla direzione sanitaria di Mazara del Vallo, e firmata daldi chirurgia generale di Mazara del Vallo, Pietro Fazio. Unadunque che potrebbe contraddire quanto finora detto dal dg dell’Asp di, Ferdinando Croce sullodeiattesi per mesi da pazienti.