Ilfattoquotidiano.it - Reddito di cittadinanza, per la Consulta non era misura assistenziale. “Sfavoriti gli stranieri? Sì, se necessario”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildi(Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura, non essendo diretto “a soddisfare un bisogno primario dell’individuo”: si tratta, infatti, di unadi politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. È quanto ha ribadito la Corte costituzionale, nella sentenza numero 31, depositata giovedì 20 marzo, che decide così del rinvio pregiudiziale nato da una causa civile tra l’Inps e 6 cittadinicomunitari davanti alla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro. Al centro, la possibile discriminazione derivante dal requisito dei 10 anni di residenza in Italia, previsto dalla normativa sul Rdc, il decreto legge n.