Imolaoggi.it - Reddito di cittadinanza, Consulta: requisito di pregressa residenza sia ridotto a 5 anni

Leggi su Imolaoggi.it

ROMA, 20 MAR – Ildi(Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto “a soddisfare un bisogno primario dell’individuo”: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che,.