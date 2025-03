Quotidiano.net - ReArm al test del Consiglio Ue, passa la linea del “compra europeo”

Roma, 20 marzo 2025 – Verso il riarmo, ma per ora in ordine sparso. Ildi oggi a Bruxelles vedrà i leader Ue affrontare “i recenti sviluppi in Ucraina” e le “prossime iniziative in materia di difesa”, come recita l’agenda del presidente Antonio Costa, insieme al Medio Oriente, alla competitività e al bilancio, mentre giovedì è previsto un pranzo di lavoro con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Ma se l’obiettivo di aumentare le spese militari pare oggi condiviso da tutti così come la deroga al patto di stabilità, rimane il problema di come finanziare gli investimenti in armi. La Germania e i Paesi Bassi bocciano gli eurobond, anche se Berlino apre ai finanziamenti comuni nei progetti europei di difesa, la Spagna chiede trasferimenti a fondo perduto e il Belgio una compensazione per non pesare sul debito futuro.