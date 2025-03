Dilei.it - Re Carlo, viaggio a sorpresa con la Regina Camilla tra battute e drink

Leggi su Dilei.it

per Ree la, che hanno visitato Belfast mercoledì 19 marzo. La scelta di fare una visita con annuncio in giornata da Buckingham Palace è presto spiegata, ovvero per motivi di sicurezza. Sono stati precisamente in Irlanda del Nord, dove hanno avuto l’occasione di concedersi del Whisky e visitare il cuore del centro di Belfast. I loro impegni sono stati tenuti, inoltre, sotto stretto embargo.Ree lain visita a BelfastL’ultima volta in cui Ree lasi sono recati insieme a Belfast era il 2023, proprio poco dopo l’Incoronazione, avvenuta a maggio. Al momento il Re e lastanno preparando il loroin Italia ad aprile, dove ci sono in previsione delle visite a Roma e Ravenna, tra cui un incontro con Papa Francesco, se la salute di quest’ultimo continuerà a essere in ripresa.