Rc Auto in aumento preventivi sempre più alti | le province più care

Dopo due mesi di tregua, le tariffe Rcriprendono a salire, con effetti diretti per milioni dimobilisti. L’Ivass segnala che a dicembre 2024 il premio medio ha toccato i 419 euro, in rialzo rispetto ai 416 euro di ottobre e novembre. L’andamento conferma una tendenza che preoccupa consumatori e associazioni di settore.Su base annua, l’incremento nell’ultimo trimestre è stato del 6,6% in termini nominali e del 5,3% in termini reali. Il livello attuale ha superato le cifre pre-pandemia, quando nel 2019 il premio medio si attestava a 404 euro, ma resta ancora inferiore del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. Vediamo chi paga di più e i motivi di questi rincari.Lecon i rincari Rcpiù elevatiL’analisi dei dati rivela un quadro variegato a livello territoriale, con differenze marcate tra leitaliane.