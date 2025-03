Inter-news.it - Ravezzani, la stoccata: «Inzaghi ha vinto dove Conte non vedeva futuro!»

Leggi su Inter-news.it

Fabio, in piena sosta, ha lanciato unapesante ad Antonio. Il giornalista ha ripercorso gli anni di Simoneda allenatore, arrivando infine all’Inter su TMW Radio.PERCORSO – Fabioesalta l’allenatore: «Credo che occorra riconoscere ache da sette anni continua a far bene, prima alla Lazio poi all’Inter. È stato un rimpianto della Lazio, è saldamente in sella all’Inter, fa giocare bene le sue squadre e non si fa mai trascinare dalle polemiche. Ha sempre saputo gestire ogni calciatore, non si è mai sentito di calciatori snti o che addirittura giocassero contro. Si sente ogni giorno di allenatori che litigano con presidenti, giocatori o arbitri,sembra una persona perbene e aiuta molto a tenere sereno l’ambiente».e il paragone con: linea dura diPARAGONE –infine manda unaall’allenatore del Napoli: «È arrivato all’Interdisse che non c’eravendendo alcuni giocatori, lui hapiù die lo ha fatto senza fare certe dichiarazioni.