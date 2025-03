Anteprima24.it - Rappresentativa di Lega Pro U17, tris all’Inter di Handanovic: tre giallorossi in campo

Tempo di lettura: 2 minutiLadiPro Under 17 ritorna vittoriosa da Milano, doveno del KONAMI youth develpment centre ha disputato un’amichevole contro i pari età dell’Inter. Della gara hanno fatto parte dal primo minuto anche l’attaccante Giugliano, il centrocampista D’Ambrosio e il difensore Del Gaudio, che militano nell’Under 17 del Benevento. Primo tempo di marca nerazzurra, chiusosi con il vantaggio dei padroni di casa per uno a zero grazie alla rete di Orlacchio. Nella ripresa, però, esce fuori la selezione della Serie C che, prima, agguanta il pareggio con un colpo di testa Salvatore sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, poi, trova il gol del definitivo 2-1 con Fois.Il prossimo impegno per la formazione under 17 è in programma per il 18 aprile a Borgaro Torinese, città ospitante il torneo Maggioni – Righi, che la selezione diPro concluse al terzo posto nella scorsa stagione.