Rapporto CIES quali sono i migliori vivai degli ultimi 20 anni | Atalanta prima italiana Roma fabbrica di gol

Un report per studiare come i club hanno lavorato sul settore giovanile. L’Osservatorio sul calcio, il, ha pubblicato unper celebrare i 20di attività e lo ha fatto con uno studio incentrato sulle squadre che hanno prodotto il maggior numero di giocatori schierati nei 5 principali campionati europei neglidue decenni. Le prime tre posizionioccupate da Real Madrid (166 giocatori), Barcellona (156) e Paris St-Germain (111). Ai piedi del podio ciLione e Manchester United (103 giocatori in entrambi i casi), seguiti dallo Stade Rennais e dall’che con 94 giocatori è latra le italiane. Più indietro Athletic Bilbao (89), Monaco (88) e Valencia (89). Al secondo posto tra le italiane ciMilan e, che hanno lanciato 80 giocatori nei maggiori cinque campionati europei, al pari del Bayern Monaco e davanti alla Juventus (78).