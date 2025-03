Ilrestodelcarlino.it - Rapisardi nella sala Kursaal

‘Lo sviluppo dei bambini. Capire come stanno crescendo e valorizzarne il potenziale nei primi cinque anni’ è il titolo del libro del dottor Gherardo, edizione Uppa.it, che sarà presentato oggi alle ore 17di Grottammare, ingresso gratuito. L’autore, pediatra, neonatologo, papà e nonno, dialogherà con la dottoressa Aurora Bottiglieri, pediatra referente nati per leggere della provincia di Ascoli Piceno. Dialogheranno con l’autore anche Valeria Romano coordinatrice pedagogista di Un Villaggio per crescere di San Benedetto e la dottoressa Alessandra Ciuti, coordinatrice dell’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. L’evento è rivolto a genitori, nonni, educatori, insegnanti e tutte le figure che lavorano con famiglie e bambini. Per eventuali informazioni si può contattare il numero 3757466320.