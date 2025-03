Dayitalianews.com - Rapinata in chiesa a 97 anni. Ladra le sfila gli anelli dalle dita e sparisce. Era andata ad accendere un cero per il marito defunto. La rapina nella chiesa di Santa Maria Goretti a Latina

Un episodio sconcertante ha scosso il cuore di, dove una 97enne è stata derubata all’interno delladi. L’anziana, che si era recata in parrocchia per un momento di preghiera, si è ritrovata vittima di una donna senza scrupoli, che approfittando della sua fragilità le hato glid’oro direttamente.Il furto avvenuto sotto gli occhi della vittimaL’anziana signora, residente a pochi passi dalla, era entrata perunin ricordo del. Mentre si trovava in raccoglimento, è stata avvicinata da una sconosciuta che, con gesti rapidi e decisi, è riuscita a sottrarle glisenza che la vittima avesse il tempo di reagire.L’allarme e la fuga dellaLa pensionata, dopo aver realizzato quanto accaduto, ha iniziato a chiedere aiuto in lacrime, attirando l’attenzione di alcune persone che stavano entrando in