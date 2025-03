Dayitalianews.com - Rapina via Cassia, svolta nelle indagini: arrestati due presunti complici del ladro ucciso

Sono statitra lunedì e ieri, mercoledì 19 marzo, due deidi Antonio Ciurciumel, il 24enne rumenodurante un tentativo diin un appartamento di un professionista sulla viaa Roma. Il 24enne venneperché intercettato da una guardia giurata che esplose alcuni colpi di pistola. Si era parlato di una banda ma, deidi Ciurciumel non c’era più notizia, almeno fino a lunedì mattina, quando uno deiè andato nella caserma dei carabinieri di Trionfale per sottoporsi a un esame del Dna – non si sa perché e in relazione a quale procedimento l’uomo si è sottoposto al test – non sapendo di essere ricercato ed è stato immediatamente arrestato. Si tratta di un 30enne italiano. Il secondo presunto complice, invece, un 29enne italo serbo, è stato arrestato ieri, mercoledì, 19 marzo.