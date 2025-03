Modenatoday.it - Rapina nella notte in via Crispi: arrestati due uomini

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 28 anni pere un cittadino libico di 22 anni per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.L’episodio è avvenuto alle ore 2:00 in viale Caduti in Guerra, dopo che un giovane era stato accerchiato e derubato.