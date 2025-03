Ilfattoquotidiano.it - “Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales separati in casa, stanno insieme solo per le figlie. Tutta colpa del mancato matrimonio”: l’indiscrezione

: pronti a dirsi addio? Secondo Diva e Donna, le voci sulla crisi della coppia si fanno sempre più insistenti. Nonostante il loro amore sia nato 13 anni fa, sembrerebbe ormai giunto al capolinea. I due continuerebbero a vivere sotto lo stesso tettoper amore delle, Luna e Alma. A destare sospetti è anche la loro assenza dai social: da giugno non si mostrano più.La rivista parla di una relazione segnata da alti e bassi, ma questa volta la rottura potrebbe essere definitiva. Tra le possibili cause, iltanto desiderato da: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo”, aveva dichiarato infatti nel podcast di Diletta Leotta. Sempre alla conduttrice, aveva rivelato: “Questo è un amore ancora fresco, ci cerchiamo sempre e non è un amore scontato”.