Oasport.it - Rally Kenya, Hyundai e Tanak in vetta alla classifica dopo due speciali

Leggi su Oasport.it

Ottguida lagenerale delSafarile prime due. Il pilota estone diMotorsport ha fatto la differenza nel secondo segmento in programma, il più significativo del day-1.L’ex campione del mondo precede di 1 secondo la Toyota Yaris GR1 del giapponese Takamoto Katsuta, oltremodo competitivo in Svezia il mese scorso. Segue Kalle Rovanpera (Toyota) ed Elfyn Evans (Toyota), rispettivamente a +3.7 ed a + 6.7 d.Già attardati tutti gli altri a partire da Thierry Neuville. Il belga diha accusato un problema nell’ultima parte della SS2 perdendo ben 20 secondi d. Noia meccanica anche per laI20 N1 di Adrien Fourmaux, fermo addirittura prima di iniziare la seconda parte della giornata odierna.Domani sarà una giornata cruciale per il terzo atto del FIA WorldChampionship con ben settein programma.