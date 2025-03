Tg24.sky.it - Ragazzina di 12 anni cade dal quinto piano ad Asti, è fuori pericolo

Leggi su Tg24.sky.it

di vita ladi 12che è precipitata nella serata di ieri daldi un palazzo in zona Torretta ad. Immediati i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedalegiano. La 12enne ora non è più indi vita, come ha riferito il parroco di Torretta, don Paolo Lungo, parrocchia omonima del quartiere nella zona Ovest della città. "L'ho vista stamattina nella rianimazione - ha raccontato il parroco - poi l'hanno trasferita in ospedale ad Alessandria e i genitori sono corsi là con lei". Sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la Questura di