Notizieaudaci.it - Ragazzina di 12 anni cade dal 5° piano ad Asti, salva dopo l’operazione: ‘Miracolo di San Giuseppe’

Leggi su Notizieaudaci.it

Unadi 12è precipitata nella serata di mercoledì 19 marzo, intorno alle 18:30, dal quintodi un palazzo di via Turati, in zona Torretta ad. Immediati i soccorsi. La bambina era arrivata in ospedale in condizioni gravissime ed è stata operata d’urgenza e trasferita all’ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. In mattina è stata dichiarata fuori pericolo con i genitori che hanno riferito che è un “miracolo di San Giuseppe”. I fili per stendere hanno attutito l’impatto, asportata la milzaSulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la Questura di. Secondo una prima ricostruzione la, nel precipitare dal quinto, avrebbe toccato i fili per stendere di un appartamento ai piani inferiori, che le avrebbero attutito la caduta. All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale diera stato riscontrato un politrauma e un trauma cranico ridotto con l’intervento chirurgico.