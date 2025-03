Iodonna.it - Raffinati e versatili, i top sottogiacca sono una delle tendenze della Primavera 2025. Ecco come indossarli con stile

Sia che lo si mostri nella sua interezza, sia che faccia solo capolino sotto i reversgiacca, il topha un compito molto importante. L’item, infatti, ha la capacità di cambiare decisamente il “mood” del look, rendendolo più o meno sensuale, femminile, formale o audace.cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossare il topelegante.Impalpabile a collo altoDelicato, etereo, impalpabile e a collo alto. Ilperfetto per “addolcire” un total look in pelle scommette su una femminilità romantica.Maglioncino a contrastoNon si può sbagliare indossando la giacca sartoriale preziosa insieme a maglioncini leggeri e sottili, in una sfumatura a contrasto.Coordinato al capospallaIlpiù sorprendente ed elegante di stagione Quello coordinato al capospalla, per coppie stilistiche destinate a colpire nel segno.