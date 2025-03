.com - Raf annuncia le date del Self Control 40th Anniversary Summer Tour

Raf torna ad infiammare le arene estive con, lee i bigliettiRaf torna ad infiammare le arene estive con, per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. I biglietti per i concerti a Torre del Greco, a Bergamo e a San Vito al Tagliamento sono disponibili su www.ticketone.it da mercoledì 19 marzo, alle ore 16:00; per il concerto di Mestre, biglietti disponibili dal 30 marzo sempre su www.ticketone.it. Gli altri concerti estivi sono ad ingresso gratuito.Queste le: il 10 maggio a San Pancrazio Salentino (BR) in Piazza Umberto I; il 20 maggio ad Augusta (SR) in Piazza Castello; il 10 giugno a Mestre (VE) in Parco Bissuola; l’11 luglio a Torre del Greco (NA) per il Coral Sound presso l’Arena della Musica; il 17 luglio a Savona per Savona Downtown Music Festival in Piazza Sisto IV; il 19 luglio a Bergamo per Lazzaretto Estate 2025; il 2 agosto a San Vito al Tagliamento (UD) per Stelle d’estate in Piazza del Popolo.