Radio Goal – Bonny pronto per reggere la pressione di una piazza come Napoli Sull’Italia di Spalletti …

Immobile: Italia?porta avanti il progetto dei giovani, l’Italia gioca un calcio che diverte e questo mancava alla Nazionale dopo gli ultimi EuropeiCauet, Selvaggi, Saurini, Dezi ed Immobile sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a KissKiss.it: “era nel settore giovanile dello Châteauroux quando lo vidi giocare per la prima volta e subito capii che dovevo aggregarlo in prima squadra con me. Aveva 16 anni ma già possedeva un gran fisico. Il club fece di tutto per fargli firmare un contratto da professionista ma lui preferì andare a Parma consigliato dall’allora procuratore, ovvero Yvan Le Mee.