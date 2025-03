Lanazione.it - Qui Sporting Club. Presentate le squadre

Ecco i rivali. Le, maschile e femminile, delloMontecatini hanno conosciuto gli avversari dei rispettivi campionati di serie B1. Due formazioni, le nostre, che avranno quale obiettivo primario salvare la categoria. Non sarà semplice né per le donne, neo promosse in cadetteria d’eccellenza, né per i maschi, che si presenteranno al via con numerosi ragazzi usciti dal settore giovanile montecatinese. La B1 maschile prenderà avvio venerdì 25 aprile; la regular season si concluderà domenica 8 giugno. Girone a 7 per i nostri, che si confronteranno conSassuolo, TennisTerranova, TennisTreviglio, Tennis Modena, Play Pisana e Circolo Tennis Dino De Guido Mesagne. Medesime date per la B1 femminile; girone a 7 con TennisBaratoff Pesaro Urbino, Santa Margherita Ligure, Virtus Tennis Bologna, Plebiscito Padova, San Giorgio Del Sannio e Circolo Tennis Vela Messina.