Questore chiude per 15 giorni un locale ad Ischia dopo una rissa

Tempo di lettura: < 1 minutoSospensione della vendita di alimenti e bevande per 15: è questo il provvedimento deldi Napoli, disposto su proposta della compagnia Carabinieri di, ed emesso nei confronti di uncommerciale diPorto. Nel pomeriggio del 12 febbraio scorso i carabinieri erano intervenuti nela seguito della segnalazione di unain atto ma, una volta arrivati sul posto, i militari avevano accertato che i protagonisti della zuffa si erano già allontanati. Pocoperò i carabinieri erano intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lacco Ameno dove era giunta una persona con una ferita alla testa ed avevano quindi accertato che era una di quelle coinvolte nella lite, scoppiata per futili motivi. La chiusura disposta dalè finalizzata a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.