Questa Europa criminale rappresenta il principale pericolo per la pace mondiale

I circa trentamila (secondo loro, ma chissà) fregnoni, bimbiominkia e umanità varia, di età mediamente piuttosto avanzata, che si sono riuniti sabato 15 marzo in piazza del Popolo a Roma su invito di Stampubblica e del complesso militare-industriale che la finanzia, non si sono evidentemente resi conto di avere svolto il ruolo degli utili idioti, come del resto si addice agli idioti, siano essi utili o meno.Ammetto che le ispirazioni che hanno sorretto la scesa in piazza di costoro erano alquanto varie e fra loro alquanto contraddittorie, anche per la studiata ambiguità dei promotori. Eppure era percepibile un diffuso rumore di fondo, all’insegna dell’esaltazione dell’senza se e senza ma, il che ripropone la problematica relativa alla confusione mentale che alberga negli organi cerebrali di coloro che hanno aderito.