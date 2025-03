Liberoquotidiano.it - "Quella di Michele Serra una piazza maschia e fascista": Ugo Matteo fa impazzire David Parenzo | Video

Do you remember Ugo Mattei? Tre o quattro anni fa, ma sembrano effettivamente un secolo, il professore imperversava nei talk televisivi auto-proclamandosi il capo della resistenza al Green pass (raccogliendo per strada compagni di lotta per certi versi impronosticabili come Carlo Freccero e Massimo Cacciari, per dire). Tornato nel semi-anonimato, viene riesumato daa L'aria che tira per sentenziare sulla manifestazione per l'Europa organizzata sabato adel Popolo a Roma dae Repubblica. Unata che ha trovato sfottò e critiche più dalle parti della sinistra che della destra, per la verità. Anzi, per usare l'espressione di, «nel variegato mondo di tutto quello che c'è a sinistra e oltre». E qui, in collegamento interviene il giurista: «Me la rido per come vengono indicate queste cose e di come le piazze siano una modalità politica un po' desueta, gli si può far dire tutto e il contrario di tutto».