Quel cartello stradale per hotel e ristorante che non esistono

"Per carità tutto è possibile, ma pensare chepossa essere lasciato per bellezza proprio lì nel marciapiede lato est del lungomare mi rifiuto di ipotizzarlo". L’ironia è dell’ex consigliere comunale Maura Imperatori: "L’indicazione ’Caminetto 2’ non ha motivo d’essere per il semplice fatto che lì non c’è nessune l’indicazione è fuorviante per i turisti. L’ho fatto presente in comune ed anche ai vigili urbani, chiedendone la rimozione, ma non c’è stato nulla da fare. Avrà dei Santi in Paradiso".