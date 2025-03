Quattro domande chiave in vista del primo gioco di Tuchel in carica

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 00:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Venerdì inizia ufficialmente l’era dell’Inghilterra di Thomas. I tre leoni prendono in campo per la prima volta sotto il tedesco di 51 anni, dove ospiteranno l’Albania in una qualifica della Coppa del Mondo del 2026 a Wembley prima di accogliere la Lettonia a Londra tre giorni dopo.Il dibattito è stato diffuso dall’ex manager del Chelsea, del PSG e del Bayern Monaco è stato annunciato come sostituto di Gareth Southgate l’anno scorso.Si è parlato molto della selezione dei giocatori, della formazione della squadra e se questo è l’uomo a condurre finalmente la squadra maschile alla gloria della Coppa del Mondo per la prima volta in 60 anni.Quindi, eccoindella prima partita di