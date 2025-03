Nerdpool.it - Quasi 90 anni di storia DC Comics condensati nel nuovo History of the DC Universe!

Leggi su Nerdpool.it

L’Universo DC affonda le sue radici nel lontano 1938, quando Superman debuttò per la prima volta in Action#1. Ora,90dopo, lo scrittore Mark Waid collabora con alcuni dei più grandi artisti della DC per raccontare la Nuovadell’Universo DC, una cronologia completa dei principali eventi e dei più grandi eroi della più antica continuity di supereroi.Waid descrive la Nuovadell’Universo DC come il suo “progetto da sogno” e gli artisti Jerry Ordway e Todd Nauck si uniranno a lui nel primo numero della serie limitata di quattro numeri. Altri artisti, non ancora annunciati, disegneranno ogni numero.“È un’occasione per riallineare tutta la tentacolare continuity della DC in un’unica linea temporale e per essere affiancato da alcuni dei più grandi artisti del fumetto per farla brillare.