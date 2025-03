Ilrestodelcarlino.it - Quartiere Fiorenzuola, area fitness aperta a tutti

Accessibile e fruibile da, sportivi e non, e inserita in un contesto naturale vicino ai servizi pubblici principali. Ieri mattina, nell’ambito di una cerimonia pubblica organizzata da Sport e Salute spa e dal Comune di Cesena, è stata inaugurata la nuovaall’aperto realizzata dall’amministrazione comunale nel parco Martin Lutero, nel, e co-finanziata da Sport e Salute spa e Anci. Uno degli obiettivi di questa collaborazione, rappresentata dal protocollo d’intesa siglato con lo scopo di predisporre un piano di azione per l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani, è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e le società sportive dilettantistiche presenti sul territorio, attraverso sinergie per l’utilizzo di aree verdi comunali.