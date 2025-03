Ilgiorno.it - Quanto costa alla Lombardia la guerra tra Russia e Ucraina (e quanto guadagnerebbe dalla pace)

Milano – Negli oltre tre anni passati dall’invasione russa dell’, le imprese dellache erano in affari con lahanno perso mediamente il 70 per cento del fatturato. Per questo la prospettiva – benché fumosa – di unasta sollevando speranze di una ripresa degli scambi tra le aziende lombarde. Secondo un’indagine condotta a livello nazionale da Promos Italia, agenzia delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione, quasi un terzo delle società si aspettano nuovi vantaggi negli affari già in tempi brevi. Mentre sei su dieci si aspettano una ripresa ma con gradualità. In compenso, in questi anni di “cortina di ferro” sono cresciuti i mercati alternativi: in Unione Europea per il 63 per cento delle imprese, in Medio Oriente per il 32, negli Stati Uniti per il 23.