Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Leggi su Oasport.it

Mattia Casse ha rinunciato, a causa dell’infortunio al gomito destro, a prendere parte alle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: per questo motivo saranno soltanto due glial via della primacronometrata dellamaschile di Sun(USA).Giovedì 20 marzo l’azione scatterà alle ore 18.00 italiane e saranno 25 gli atleti in gara, con 10 Paesi rappresentati: le partenze avverranno ad intervalli di 1’45”, dunque, salvo interruzioni, Florian Schieder col 5 partirà alle 18.07.00, mentre Dominikcol 14 partirà alle 18.22.45.Per la primacronometrata dellamaschile di Sun(USA), delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.