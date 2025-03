Oasport.it - Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre oggi nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, orari, tv

Saranno sei leal via della primacronometrata dellafemminile di Sun(USA), valida per le Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: giovedì 20 marzo l’azione scatterà alle ore 19.30 italiane e saranno 26 le atlete in gara, con 9 Paesi rappresentati.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 19.30Salvo interruzioni, Federicapartirà col 7 alle 19.40.30, Laura Pirovano col 13 alle 19.51.00, Sofiacol 15 alle 19.54.30, Marta Bassino col 19 alle 20.01.30, Nicol Delago col 22 alle 20.06.45, Nadia Delago col 24 alle 20.10.15.Per la primacronometrata dellafemminile di Sun(USA) delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.