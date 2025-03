Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prova discesa femminile e maschile Sun Valley, startlist, streaming

AGGIORNAMENTO 13.35: a causa di una abbondante nevicata, glisono stati modificati. Lainizierà alle 19.00, quellaalle 20.30. Dunque, per il momento, il programma è slittato di un’ora.Si alza il sipario sulle finali di Coppa del Mondo a Sunsono in programma le prime prove cronometrate di, siasia. Sarà un primo test decisamente importante, anche perchè il Circo Bianco ritorna nella località dell’Idaho cinquant’anni dopo l’ultima volta.LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 19.30In campoc’è grande attesa per Federica Brignone e Sofia Ga, che si giocano la coppa di specialità insieme all’austriaca Cornelia Huetter. In testa alla classifica c’è Brignone con 384 punti e appena dietro di lei ci sono Huetter (368) e Ga (350).