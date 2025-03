Amica.it - Quando la moda prende il volo: da Armani a Jacquemus

Da Balenciaga a Pucci, da Giorgioad Alberta Ferretti: sono tanti i brand che nel corso degli anni hanno realizzato le divise delle assistenti didelle grandi compagnie aeree.Tra le prime uniformi difirmate ci sono quelle realizzate nel 1944 da Howard Greer per la Transcontinental & Western Air. Le prime divise Haute Couture furono quelle di Air France, disegnate da Marc Bohan per Christian Dior nel 1962. Nel 1965, Emilio Pucci fu il primo a introdurre capi colorati per le hostess della Braniff International Airways, mentre Cristóbal Balenciaga realizzò la divisa di Air France nel 1969. Nel 1970, Balmain ha realizzato le divise sia per la Trans World Airlines sia per il personale di bordo della Singapore Airlines.Nel video di Amica.it, si scoprono le divise di Alitalia e Ita Airways e una incredibile novità realizzata daper Air France.