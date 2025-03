Ilnapolista.it - Quando il gioco si fa un po’ più duro, l’Italia perde

ilsi fa un po’ piùNon si può nemmeno dire cheabbia giocato male, anzi. Ma la differenza è innanzitutto psicologica, di atteggiamento. Nella prima delle due sfide di Nations League la Nazionale di Spalletti gioca con quell’ansia di dover recuperare il divario. Si applica. Producecon intensità. Ma la qualità è quella che è, soprattutto davanti. Anche Raspadori, nella ripresa, si è divorato la rete del 2-1 (assist di Tonali). La Germania invece giochicchia, trotterella, produce la ragnatela di passaggi. Consapevole che prima o poi, il golletto lo segnerà. In questo caso i golletti. Due. Tutti e due su colpo di testa, nella ripresa, rimontando il gol di Tonali del primo tempo. Quasi come se fosse una formalità. Anche se non è stato proprio così.