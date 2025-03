Liberoquotidiano.it - "Quando ho visto la Ferrari lavorare sull'assetto...": il responso dell'ingegner Mazzola è devastante

L'Luigi, storico tecnico, in un'intervista a FanPage spiega quali sono i punti che lo hanno lasciato davvero perplesso dopo il primo, disastroso, gran premioa stagionee Rosse. Le sue parole sono pesantissime e lasciano davvero poche speranze per il futuro: "In gara Dio ci aiuti. Voglio dire, basta vedere le difficoltà di Hamilton nel passare una Williams. Ovviamente non perché Hamilton non è capace, ma perché aveva una macchina molto difficile da guidare. La SF-25 era una macchina molto instabile: la vedevo uscire in sovrasterzo, poi vedevo del sottosterzo. Era una macchina che come bilanciamento non era proprio ottimale, e dunque andare a cercare di sorpassare in quelle condizioni, dove se ti esci fuori dalla traiettoria per fare un sorpasso magari trovi l'asfalto umido, era molto complicato.