Quali soluzioni per le guerre in corso l’Intelligenza Artificiale non serve

Leggi su Ildenaro.it

La discesa in campo dell’ Intelligenza, singolare coincidenza, per alcune esigenze dell’umanità è stata più che tempestiva. Ha trovato spazio di azione in un momento storico in cui operazioni di routine, quindi non complicate, sarebbero di difficile svolgimento con strumenti ordinari. Tanto sta accadendo per motivi di ordine diverso e alcune di tali operazioni sono in procinto di essere affidate alla IA per essere elaborate. Tali lavorazioni, in tempi normali, si sarebbero potute svolgere con l’aiuto di un abaco mediorientale o del suo succedaneo occidentale, il pallottoliere. Si tratta dei rapporti tra i vari stati che si stanno concretando negli ultimi tempi, caratterizzati da una serie di “varianti ind’ opera” tanto numerose quante non ne occorrano nemmeno per la realizzazione di un’opera pubblica.