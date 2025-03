Foggiatoday.it - "Qualcuno intervenga prima che qui accada qualcosa"

Leggi su Foggiatoday.it

Buongiorno, sono preoccupata per lo stato della scuola comunale paritaria dell'infanzia Antonio Lepore di viale Ofanto, nel tratto di strada tra via Ordona Lavello e Corso Roma, chiusa da qualche anno. Come potete notare dalle foto, versa in uno stato di abbandono, piena di aghi di pino secchi.